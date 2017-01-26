اوروبا تدين أحكام إعدام في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدان ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد وسويسرا في القدس ورام الله حكمي الاعدام الصادران في غزة بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "تعيد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض بشدة وتحت كافة الظروف استخدام عقوبة الإعدام. إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام يساھم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الإنسان".

وأضاف "يعتبر الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، حيث تفشل في توفير رادع للسلوك الإجرامي وتمثل تجاهلا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية".

وتابع البيان المشترك "يتوجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تمتنع عن القيام بأي عمليات إعدام للسجناء، ويجب أن تتقيد بالوقف القائم لعمليات الإعدام الذي تطبقه السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي".

ومؤخرا زادت أحكام الإعدام في القطاع، اخرها اصدار محكمة بداية غزة في 24 من الشهر الجاري الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت عن تهمة القتل قصداً بالإشتراك وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة وإهانة الشعور الديني خلافاً لمواد القانون .

كما اصدرت محكمة بداية دير البلح، في ذات اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وينص القانون الفلسطيني على عدم تنفيذ حكم الإعدام الا بمصادقة الرئيس وبعد عرض الأوراق على المفتي العام الا أن حماس، التي تسيطر على غزة، نفذت أكثر من مرة أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس او موافقة المفتي.