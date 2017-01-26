مصدر ليبي مطلع: لا موعد بعد للقاء السراج وحفتر وربما بحضور عقيلة صالح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-روما- أفاد مصدر ليبي مطلع بأن التنسيق مازال جاريا لعقد لقاء بين الجنرال خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق، فائز السراج.

وقال المصدر المطلع على الترتيبات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن "المشاورات لم تتمخض بعد عن تحديد موعد، لكن هناك موافقة مبدئية من جانب حفتر والسراج على اللقاء، كما أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح على علم بالتنسيق وربما يشارك"

وكان السراج قد أكد وجود مساع مصرية للقاء ثنائي يجمعه بالجنرال حفتر، متوقعا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية أن يتم "في أقل من شهر، ربما بعد أيام قلائل"، على حد وصفه. وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي تحظى بدعم أممي، "أنهم (المصريون) يعملون على عقد لقاء بيني وحفتر، أعتقد أنه سيكون مباشرا وجها لوجه بدون وسطاء. أنا مستعد بالتأكيد العمل معا للبحث عن حل، بوسعنا سويا تحقيق ذلك".

ولقد أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري ق خلال مؤتمر صحفى في أعقاب اجتماع دول الجوار الليبى الذي استضافته القاهرة مؤخرا، عن مساع لجمع القيادات الليبية فى لقاء مباشر بينهم لحل الأزمة، بما في ذلك لقاء يجمع حفتر بالسراج.