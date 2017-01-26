الائتلاف الوطني السوري المعارض يستنكر انتهاكات (فتح الشام) ويدعو لجيش وطني للثورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض "الفصائل الثورية إلى تأسيس جيش وطني يخدم الثورة السورية وأهدافها"، معربا عن "الإدانة المطلقة للانتهاكات المستمرة التي تقوم بها جبهة (فتح الشام)"، حركة النصرة سابقا .

وقال الائتلاف الوطني في بيان صدر الخميس إنه "يدين أعمال الاعتداء والمسِّ بالمدنيين وحقوقهم، والتعرض للحريات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان من قبل تنظيم (فتح الشام) ومن يساندونه"، الذين وصفهم بأنهم "جزء من منظومة الإرهاب وسلوكه المرفوض، ويصبُّ في خدمة النظام وحلفائه المحتلين، ويقوِّض قدرات الشعب في التصدي للهجمة الشرسة لاحتلال الأراضي السورية التي تحررت بدماء آلاف الشهداء"، حسبما أفاد مكتبه الاعلامي.

ودعا الائتلا "الفصائل الثورية والعسكرية إلى تبني المشروع الوطني الجامع بكل ما يمثله من قيم ومبادئ، والتأسيس لتشكيل جيش وطني سوري يخدم الثورة وأهدافها، ويعمل في إطار مظلتها السياسية الشرعية، ويستجيب لآمال وطموحات الشعب في الوحدة والعمل المنسَّق وفق أسس وضوابط احترافية".

وشدد الائتلاف الوطني على أن "معركة الشعب السوري هي ضد نظام الجريمة الأسدي والاحتلال الإيراني المساند له، وقوى الإرهاب كافة"، داعياً المجتمع الدولي لـ"العمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقاً لمرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الرسمي والعابر للحدود، واستئصال شأفته".

كما دعا الائتلاف الوطني في بيانه لـ"تحالف دولي يرفض الإرهاب بكل أشكاله، الفكرية والطائفية والانفصالية، ويعمل على طرد كل التنظيمات الإرهابية من سورية، ورفض منحها أي ملاذ آمن مهما كان غطاؤها".

وجدد على أن "وحدة سورية، أرضاً وشعباً، وبناء نظام ديمقراطي مستقر، هو السبيل الأساس لإبعاد خطر الإرهاب عن المنطقة، وحماية الإنسانية من شروره، وتجفيف حواضنه كافة، ومنع الأفراد والتنظيمات والدول من رعايته أو دعمه".