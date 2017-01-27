مسؤول فاتيكاني: لا يمكن محاربة الإرهاب بإرهاب آخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن "الإرهاب لا يمكن دحره بنوع آخر من الإرهاب، لأن هذا ما يفعله التعذيب: الإرهاب"، تعليقا على التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب عن فعالية استخدام التعذيب في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي مداخلة خلال المؤتمر السنوي العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الايطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، أنه "أمام المطالبة بإصدار حكم أخلاقي على استخدام التعذيب، فإن أي جواب يبدو لي تافها"، وأن "التعذيب من شأنه أن يضع حدا لحالات الإرهاب يبدو لي أمرا مشكوك فيه للغاية".

وتساءل المونسنيور غالانتينو "بعد كل شيء، ما هي المعايير التي يمكن من خلالها البت بأن شخصا ما ارهابي، ومن ثم إخضاعه للتعذيب؟". وأردف "الى جانب إدانة جميع أشكال التعذيب، يتطلب وجود سياسة متكاملة من جانب جميع المهتمين بهذه الظاهرة"، واختتم بالقول "لكن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تحل بالتعذيب".