نتنياهو: لن نكتفي بالأقوال حيال الخطر الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الإكتفاء بالأقوال عندما يتعلق الأمر بالخطر الإيراني على إسرائيل، مشيرا إلى انه تحدث بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في مراسم إحياء الذكرى الدولية للمحرقة النازية "كرئيس الوزراء الإسرائيلي لن أصمت. لم أصمت حتى الآن ولا ننوي أن نكون عاجزين. لن نكتفي بالأقوال بل سنتخذ جميع الوسائل المطلوبة لنا من أجل الدفاع عن أنفسنا. سنتخذ جميع الإجراءات كي نمنع إيران من الحصول على ما هي تحتاج له من أجل تطبيق خطتها الشريرة. لا نستطيع أن نصمت ولن نصمت على نية إيران المعلنة وهي عبارة عن تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف "لكننا نعلم أيضا أن المسألة لا تتعلق بالدولة اليهودية أو بالشعب اليهودي فقط. لأن هذه الكراهية، عندما هي خارجة عن السيطرة، تتفشى في كل أنحاء العالم وبأكثر من معنى هذا ما يحدث الآن".

وتابع نتنياهو "يجب على قوى الحضارة وقوى الأخلاق وقوى المسؤولية أن تتكاتف معا من أجل إيقاف هذا التوجه. النظام الذي ارتكب لمحرقة ألقي في مزبلة التاريخ وهذا درس من المجدي لإيران أن تتعلمه"، بل "يجب على كل عدو للشعب اليهودي وللدولة اليهودية أن يتعلمه".

ووجه نتنياهو انتقادات إلى المجتمع الدولي وقال "أريد أن تتخيلوا نظاما يصرح على الملأ عن اعتزامه قتل أي إنسان أسود وأي إنسان مثلي الجنس وأي أوروبي. أعتقد أن العالم كان يغضب من ذلك وبحق. لكن عندما يدعو النظام الإيراني إلى تدمير كل إسرائيل وهذا ما يقوله أبرز قادتهم يوميا – ماذا يحدث؟ هناك صمت مدوي".

وأضاف "ربما سيتغير ذلك وهذا ما آمله. أؤمن بأن هذا سيتغير لأنني تحدثت قبل عدة أيام مع الرئيس ترامب وهو تحدث معي عن العدوان الإيراني. إنه تحدث عن الالتزام الإيراني بتدمير إسرائيل وعن طبيعة الاتفاق النووي والمخاطر التي يشكلها. ولا أتحدث فقط من وجهة نظر سياسية. أتحدث عن أي إنسان في العالم، عن كل صاحب ضمير كان يعارض إعادة تفشي الموقف الذي قال قبل عدة عقود إن غايته هي تدمير الشعب اليهودي. واليوم، مع نفس الموقف، يقول الإيرانيون إنهم يعتزمون محو الشعب اليهودي عن الوجود وتدمير الدولة اليهودية. يجب التصدي لذلك باتخاذ موقف رافض صارم وعنيد وقوي بالأقوال وبالأفعال على حد سواء".

ولفت نتنياهو إلى أن "معاداة السامية وهي أقدم كراهية في العالم تتجدد في الغرب المتنور. يرونها في العواصم الأوروبية. هذا لا يصدق. نهضة معاداة السامية هي واقع. قبل سنوات قليلة كان القليل يصدق أن هذا الأمر قد يحدث".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول "صحيح أن هناك حكومات تبدي المسؤولية وتتعامل مع ذلك في أوروبا الغربية والشرقية، لكن الكراهية أيضا ترفع رأسها مرة أخرى".

من ناحية أخرى، بدأت الشرطة الإسرائيلية للمرة الثالثة اليوم الجمعة، بالتحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير، بعد أن حققت معه قبل اسبوعين مرتين لمدة 8 ساعات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن "من المتوقع ان يتركز التحقيق على قضية الاجتماعات التي عقدها نتنياهو عام 2014 مع ناشر صحيفة (يديعوت احرونوت) ارنون موزيس". وأضافت أنه "حسب الشبهات، قام رئيس الوزراء بتنسيق خطوات مع موزيس ترمي الى دفع مصالح كل منهما".