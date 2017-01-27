مصر: شكري يبحث مع نظيره الجزائري الاعداد لقمة ثلاثية حول الوضع في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ ألتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث ناقشا الإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن "الوزيرين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا، وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن "وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ناقش خلال اللقاء الجهود المصرية لتسوية الوضع في ليبيا خاصة الإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية"، مؤكدا على "أهمية مشاركة دول الجوار في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا خاصة في ضوء الدور الهام الذي تلعبه دول الجوار في هذا الصدد".

وتابع "من جانبه، أكد الوزير شكري على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية".

كما نقل عن شكري تطلعه "للتنسيق بين دول الجوار الليبي عند طرح رؤيتها لوضع في ليبيا أمام المجتمع الدولي، ومشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار الليبي من خلال اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، حيث تعد دول الجوار قاطرة لأي تحرك في الملف الليبي".