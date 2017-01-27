قادة أوروبا يحيون ذكرى ضحايا الهولوكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية (الهولوكست)، أصدر العديد من المسؤولين الأوروبيين بيانات تعبر عن ضرورة عدم نسيان ما وصفوه بـ"أسوأ الصفحات في تاريخ أوروبا الحديث"، والاستفادة القصوى من العبر والدروس التي قدمتها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في العام 2005، يوم السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.

وفي معرض تعليقها على هذه الذكرى، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة نقل هذا "التراث" إلى الأجيال الشابة.

وشددت موغيريني على ضرورة التنبيه بأن الأزمات لم تنته في أوروبا بعد، فلا تزال ظواهر كمعاداة السامية والتمييز على أساس الدين والهوية منتشرة في المجتمعات.

وعبرت عن قناعتها بأن الحفاظ على قيم السلام والاستقرار في أوروبا لا يمكن أن يتم إلا عبر التصدي لهذه الظواهر، قائلة إنه "ما يجب أن تعيه الأجيال الشابة، فمن مصلحة ومسؤولية الجميع القيام بذلك".

أما وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، فقد أكدت في تعليقات مماثلة، على أهمية نقل تجربة ومأساة ضحايا الهولوكست إلى الأجيال القادمة، عبر العديد من الفعاليات.

وأشار إلى أن بلاده تشارك بفعالية في عملية الحفاظ على هذا الإرث، وأردف "كما أننا نعمل على تعزيز قيم المواطنة واحترام الفرد في مجتمعاتنا".

وقد أقامت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، عشرات معسكرات الإبادة والاعتقال وسجن فيها أفراد ينتمون لشرائح محددة من المجتمع الأوروبي مثل اليهود والمثليين والغجر، ومن أشهرها معسكر أوشفيتز (بولونيا)، الذي تم تحريره عام 1945، وحينها اكتشف العالم فظاعة الجرائم المرتكبة من قبل النازيين.