سيناتور ايطالي: ثبت علميا أن التعذيب لا يوصل إلى الحقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب سيناتور ايطالي عن قناعته بأنه "ليس هناك أي ضمان لأن يدفع التعذيب الى قول الحقيقة"، بل إنه "يقود الى معلومات إما غير دقيقة أو مشوهة"، وهي "كاذبة تماما".

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء تعليقا على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "التعذيب فعال بشكل مطلق في الحرب ضد الإرهاب"، ذكَّر رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، بـ"نتائج البحوث حول هذا الموضوع"، قائلا إن "كل من البحوث في الأدب العلمي الدولي تقول إن اللجوء الى استخدام التعذيب يحوِّر بشكل عميق جدا ما يمكن الحصول عليه من معلومات بفضل استخدامه".

وخلص السيناتور مانكوني الى القول "إن هذا التشويه للحقائق كبير لدرجة أن كل المعلومات المتأتية منه يمكن اعتبارها ادعاءات كاذبة".