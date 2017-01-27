رئيسة النواب الإيطالي: علينا الحذر دائما من تكرار أحداث كالهولوكوست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني الى وجوب توخي الحذر دائما للحيلولة دون تكرار أحداث كالهولوكوست.

وفي حديث للصحافيين بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتوريو) الجمعة، أضافت أكدت بولدريني أن "الرسالة التي علينا بثها في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) أنه لا يجب التقاعس أبدا، واليقظة دائما، ووضع كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إنكار المحرقة ومعاداة السامية والعنصرية".

ولفتت المسؤولة الإيطالية الى أن "إحدى المبادرات الفعالة جدا مع الشباب هي رحلة الذاكرة إلى معسكري أوشفيتز- بيركيناو"، والتي "يمكنها أن تكون فرصة لفهم الأحداث، والبقاء بعيدا عن أيديولوجيات الموت"، وهي "وسيلة لإدراك أن علينا بناء مجتمع قائم على التنوع والحوار"، لذلك "آمل بتوفير المزيد من الموارد للطلاب للقيام بهذه الرحلة، لأنها رحلة المسؤولية".

وأردفت "لدى شباب اليوم فرصة الاستماع إلى الناجين في الأماكن التي شهدت إبادة ملايين الأشخاص"، وأنه "عند استماعهم للقصص يحملون المسؤولية ليصبحوا من بعد شهودا"، للهولوكوست، "لأن الناجين يتناقصون بإستمرار". واختتمت بالقول إن "من المهم أيضا أن تدعم المؤسسات الجهود المبذولة، سواء أكان على صعيد التذكر، أم من ناحية ضمان أن إمكانية إحاطة الشباب بالمعرفة الكاملة بالأحداث".