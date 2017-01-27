هنية يعود لغزة بعد 5 أشهر وتكهنات بانتخابه رئيسا لمكتب حماس السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- بعد غياب استمر نحو 5 أشهر، عاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح، بعد نهاية زيارة لمصر اختتمها بلقاءات مع مسؤولين هناك وصفتها بـ"الايجابية".

وقد وصل هنية إلى معبر رفح اليوم الذي تم افتتاحه خصيصا لغاية مروره وسط تقديرات بقرب إنتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل.

وقالت حركة (حماس) في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إختتم وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارته إلى مصر الشقيقة، والتي استغرقت عدة أيام حيث كان الوفد برئاسة الأخ إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية الدكتور موسى أبو مرزوق، و المهندس روحي مشتهى عضوي المكتب السياسي".

وأضافت "لقد تم عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة المصرية السيد اللواء خالد فوزي، تم خلالها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، وصعيد العلاقات الثنائية، كما تم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي"، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهلنا في القطاع

كما تم التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، حيث أكد "الوفد على سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك؛ والتأكيد على أن دماء المصريين وأبناء أمتنا جميعاً عزيزة على شعبنا الفلسطيني".

وتابعت "استمع الوفد إلى رؤية مصر التي شرحها السيد الوزير تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة، والتي نأمل أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية، وأهلنا في قطاع غزة". وأشارت إلى انه "كما جرى الاتفاق مع السيد الوزير على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية؛ وخاصةً ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث وتفاعلات".

في الغضون فقد أعلنت السلطات المصرية أنه تقرر فتح معبر رفح في الاتجاهين أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء (28-29-30 – 31) كانون الثاني/يناير الجاري؛ حيث جاء ذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت السفارة الفلسطينية في القاهرة "سيفتح المعبر في الاتجاهين لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة،وفقا للاجراءات المتبعة".