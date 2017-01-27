أوروبا تصف بـ"الشائعات" أي حديث عن تعليق العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية أن أي حديث حالي عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الملف الأوكراني، يدخل في "إطار الشائعات".

جاء هذا الموقف تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن قيام الإدارة الأمريكية بالتحضير لاتخاذ قرار يقضي برفع العقوبات عن روسيا، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بمشاورات مع القادة الأوروبيين لدفعهم لا تخاذ القرار نفسه.

المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانيتش، لم تنف حدوث اتصالات بين رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي جان كلود يونكر، والرئيس الأمريكي، كما "لا نستبعد أن تجري اتصالات إضافية بين الرجلين في المستقبل"، حسب كلامها.

ولكن المتحدثة نوهت أن مسألة العقوبات المتخذة ضد روسيا قُررت في بروكسل بالإجماع، أي على مستوى الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، وهي سارية المفعول حتى شهر تموز/يوليو 2017.

وكانت مصادر متعددة تحدثت عن وجود نقاش داخل أروقة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي يتمحور حول صعوبة الحفاظ على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في حال قامت الولايات المتحدة برفع عقوباتها المتخذة ضد موسكو، ولكن المتحدثة نوهت بأنه "بالنسبة لنا لا تعليق لا على الشائعات ولا على النقاشات الداخلية"، على حد تعبيرها.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو على خلفية الملف الأوكراني، لكنه امتنع عن اللجوء إلى نفس الإجراء فيما يختص بالملف السوري.