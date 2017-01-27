البابا: يجب تذكر ضحايا المحرقة لئلا تكرر المأساة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن "تذكر ضحايا المحرقة أمر مهم، لكي لا تحدث هذه المأساة الإنسانية مرة أخرى".

ولدى استقباله في القصر الرسولي الجمعة، وفد المؤتمر اليهودي الأوروبي، في يوم ذكرى ضحايا الهولوكوست، أضاف البابا أن "والده كان يلتقي أشخاص يهود دائما في الأسرة، لذا فقد نشأ هو نفسه في جو يفضل اليهود".

وذكر سكرتير اللجنة الفاتيكانية للعلاقات مع اليهود، الأب نوربرت هوفمان الذي حضر الاجتماع، في حديث لإذاعة الفاتيكان، أن "الأب الأقدس تحدث عن حياته الشخصية قائلا إنه كان هناك يهود من حوله دائما"، وهكذا "اعتاد منذ الطفولة أن يكون لديه أصدقاء يهود".