قلق فاتيكاني بشأن نوايا ترامب نصب جدار مع المكسيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى الكرسي الرسولي "القلق" إزاء "الاشارات التي يرسلها للعالم "بناء جدار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشييده بين حدود البلدين للحد من الهجرة.

وأعرب الكاردينال بيتر تيركسون، رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية الشاملة، في حديث مع وكالة الأنباء الفاتيكانية (Sir) عن الأمل "بألا تتخذه بلدان أخرى، بما فيها الأوروبية، مثالا". .

وأضاف "نأمل بألا يتم تشييد الجدار، لكن بمعرفتنا لنوايا ترامب، ربما يحدث" ذلك. ونوه بأن "قلق الكرسي الرسولي لا يقتصر على الوضع مع المكسيك، ولكن الإشارة التي تصل للعالم" مع نصب الجدار. وأردف "ليس الولايات المتحدة حصرا من يريد بناء الجدران ضد المهاجرين، فإنه يحدث هنا أيضا في أوروبا. وآمل بألا تحذو دول أخرى حذوها"، ملفتا الى أنه "بوسع رئيس دولة بناء جدار، ولكن قد يأتي رئيس آخر يدمره".