ترامب: من المبكر جدا الحديث عن نقل السفارة للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المبكر جدا نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال ترامب ردا على سؤال في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، "لا اريد الحديث عن هذا الموضوع بعد، من المبكر جدا".

وبشأن العلاقة الأمريكية مع إسرائيل، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها تضررت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، أجاب "لقد تم إصلاحها حالما وصلت" الى البيت الأبيض. واضاف "لدينا علاقات جيدة، لقد تمت معاملة إسرائيل بشكل شيء جدا".

وكان ترامب قد وعد في حملته الإنتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.