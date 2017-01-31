 خطة فلسطينية من 26 بندا في حال نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أوصى طاقم سياسي فلسطيني بـ26 خطوة سياسية في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في دراسة حديثة أرسل نسخة منها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه، "بتكليف من الرئيس محمود عباس اجتمع الدكتور صائب عريقات والدكتور محمد اشتية والدكتور رياض المالكي واللواء ماجد فرج والدكتور مجدي الخالدي يوم 5/1/2017 بمكتب دائرة شؤون المفاوضات، لوضع التوصيات للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية لخطة عمل في حال اقدمت إدارة الرئيس الأميريكي المنتخب على نقل السفارة الأميريكية إلى القدس".

وأضاف "وبعد نقاشات مُعمقة، وبمشاركة لجنة متابعة شكلت من عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة (فتح) وعدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية توصلت اللجنة إلى "ضرورة الحديث الفوري من قبل الرئيس محمود عباس مع الأشقاء في مصر والأردن والسعودية والمغرب وقطر وغيرها من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية، والأصدقاء في روسيا والصين وأوروبا، والطلب منهم إيصال رسائل عاجلة لإدارة الرئيس المنتخب ترامب بالمخاطر المترتبة على القيام بهذه الخطوة، وعدم القيام بها".

وقد "قام الرئيس محمود عباس يوم 8/1/2017 بالفعل بارسال رسائل خطية لرؤساء أمريكا، روسيا، فرنسا، الصين، المستشارة الألمانية، رئيسة وزراء بريطانيا، الأمين العام للجامعة العربية، السكرتير العام للأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس، الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص".

بالإضافة الى "مشاركة الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في ماليزيا يوم 19/1/2017، ووضع نقطة احتمال نقل السفارة الأميريكية إلى القدس على جدول الأعمال"، وقد "تم إصدار بيان ورسالة قويتين بهذا الخصوص على اعتبار ذلك عمل استفزازي وعدواني ضد العرب والمسلمين، ودعوة الرئيس المنتخب ترامب لعدم القيام بهذه الخطوة".

وفي حال قيام الإدارة الأميريكية الجديدة بنقل السفارة، تتم الدعوة إلى مؤتمرات قمة "الدول العربية، الدول الإسلامية، دول عدم الانحياز، الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية"، وكذلك "طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوة واعتبارها لاغية وباطلة وبوجوب التراجع عنها، وفي حال استخدم (الفيتو)، يتم الذهاب إلى الجمعية العامة فوراً والدعوة لاجتماع تحت مظلة الاتحاد من أجل السلام".

بالإضافة الى "توقيع دولة فلسطين على صكوك الانضمام لـ16 مُنظمة دولية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وغيرها"، و"تقديم طلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان على غزة والأسرى"، وأن "تتخذ اللجنة التنفيذية توصية بسحب اعتراف م.ت.ف. بدولة إسرائيل، وربط الاعتراف بأن يكون متبادلاً بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس أن أعترافنا بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانياً".

يضاف الى ذلك "الانتقال من السلطة إلى الدولة على أساس قرار الجمعية العامة 67/19/2012، واعتبار الرئيس (رئيس دولة فلسطين)، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، والمجلس الوطني برلمان دولة فلسطين. وتغيير وظيفة السلطة وتركيبتها وشكلها بما يتلائم مع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات مع إسرائيل والانتقال من السلطة إلى الدولة".

وكذلك "الدعوة لانتخابات برلمان دولة فلسطين، وإن تعذر ذلك، يتم العمل على إنشاء مجلس تأسيسي للدولة بالتوافق مع جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد"، و"إعلان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عن تأييد حملة المقاطعة (BDS) على دولة إسرئيل وليس فقط على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية".

فضلا عن "طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إسرائيل من العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، الى جانب "الاعداد لعرض القضية أمام المحكمة العليا الأميريكية على اعتبار قرارات الكونغرس، ونقل السفارة مخالفة للدستور الأميريكي، وتدخل في أمور خارجية ليست من صلاحياتها".

كما سيتم "اتخاذ خطوات استباقية لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس (أستراليا وكندا وغيرها). وكذلك "تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي". وأيضا "إزالة أسباب الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة. ومنع تحويل قطاع غزة المحتل من مسؤولية إسرائيل، إلى مسؤولية مصر".

وسيتم أيضا "عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع البرنامج السياسي للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدة تكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

والعمل على "جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك". وبما أن "القرار 67/19/2012، حدد الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، فيجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين (دولة محتلة)".

وتابع "البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقررات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015″. و"مواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي ترسخ مبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)، الأبقاء على السلطة دون سلطة، والاحتلال دون كُلفة، وتفعيل مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها".

الى جانب "استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية"، وبشكل خاص "من الدول التي لم تعترف بعد في الاتحاد الأوروبي". و"الطلب أن تكون أيام الجمعة والأحد، أيام صلاة للقدس، وعدم نقل السفارة الأميريكية إلى القدس على اعتبارها خط أحمر، في كافة مساجد وكنائس العالمين العربي والإسلامي".

يضاف الى ذلك "التحرك شعبياً ومع المجتمع المدني إقليمياً ودولياً لمواجهة هذه الخطوة وآثارها التدميرية"، وكذلك "تبنى المقاومة الشعبية الشاملة وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها". بالإضافة الى "استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة من الدول التي لم تعترف بعد في الاتحاد الأوروبي".

وخلص الى القول "نقترح في هذا المجال أن يتم تشكيل مجموعة عمل من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة (فتح)، ومجلساها الثوري والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبية"، وذلك "لبلورة خطة عمل مُتكاملة لجعل العام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال".