بدء الدورة الثانية لعملية تدريب عناصر خفر السواحل الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق الدورة الثانية لعمليات تدريب عناصر خفر السواحل الليبية، والتي تقوم بها طواقم عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط.

وتتم عمليات التدريب، حسب البيان الذي صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، في جزيرة كريت في اليونان، حيث يخضع عشرين عسكريا ليبيا يحملون رتب نقيب وعقيد بحري لدورات تأهيل لإدارة الحدود البحرية لبلادهم.

وتشمل التدريبات معرفة أعمق بالقوانين البحرية وحقوق الإنسان وإدارة الحدود وكذلك عمليات الإنقاذ والتعامل مع مهربي البشر في عرض المتوسط.

وقد تم تكليف عملية صوفيا بمهمة تدريب خفر السواحل الليبية في 24 آب/أغسطس 2016، حيث تم حتى الآن تدريب 78 عنصراً من خفر السواحل الليبية، ووفقا للبيان "يبقى الهدف النهائي هو رفع قدرة الليبيين على ضبط وتحصين حدودهم البحرية وكذلك التعامل مع ظاهرة تهريب البشر المنطلقة من أراضيهم".

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا عام 2015، بهدف محاربة ظواهر تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم توسيع مهامها لتشمل تدريب خفر السواحل الليبية في المياه الدولية.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها هذه العملية، إلا أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، لا تزال متمسكة بها على اعتبار أنها مساهمة أوروبية في عملية تنفيذ القرار الدولي 2292 بشأن ليبيا والذي يقضي في بعض جوانبه بمراقبة حظر توريد السلاح لهذا البلد، ومحاربة الهجرة غير الشرعية وظواهر التهريب والجريمة المنظمة.

ويصف الأوروبيون بـ"الهامة"، إنجازات عملية صوفيا البحرية، مشيرين إلى أنها نجحت باعتقال 101 مهرباً وتدمير 38 قاربا وإنقاذ 23081 شخصاً منهم 1088 طفلاً.

ويأتي إطلاق الدورة الثانية من التدريب في إطار مناقشات أوروبية حول ليبيا، حيث تستقبل موغيريني بعد يومين في بروكسل رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، كما سيبحث الموضوع الليبي خلال قمة مالطا غير الرسمية، في 3 الشهر القادم، وكذلك خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا في السادس من الشهر نفسه.