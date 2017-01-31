نتنياهو: العلاقة مع المكسيك أقوى من خلاف عابر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقات الإسرائيلية – المكسيكية أقوى بكثير من خلاف عابر.

وقال نتنياهو في تصريحات الثلاثاء "أنتهز هذه الفرصة لأشرح أو لأوضح ما قلته وما لم أقله في التغريدة التي كتبتها قبل عدة أيام". حيث "أشرت إلى النجاح الباهر الذي حققه الجدار الأمني الإسرائيلي ولكنني لم أعلق على العلاقات الأمريكية-المكسيكية".

وأضاف "كانت وستكون لنا علاقات جيدة مع المكسيك. أعتقد أن علاقاتنا أقوى بكثير من خلاف عابر أن من سوء تفاهم. وحقيقةُ كانت لي علاقات مثمرة وودية جدا مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو وستستمر".

وقد استدعت وزارة الخارجية المكسيكية أمس، السفير الإسرائيلي يوني بيليد لاستيضاح الامور ولتوبيخه عقب ما كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على (تويتر) اعرب فيها عن دعمه لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بناء سور على امتداد الحدود الامريكية المكسيكية.

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه في (تويتر)، إن "الرئيس ترامب على حق، أنا اقمت الجدار على طول الحدود الجنوبية، لقد اوقف جميع الهجرة غير الشرعية، نجاح كبير وفكرة رائعة".

وكان نتنياهو يشير إلى الحدود بين إسرائيل ومصر التي كان يحاول متسللون أفارقة المرور من خلالها إلى إسرائيل.

وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية التخفيف من وطأة تصريح نتنياهو وقالت إنه "لم يبد موقفه من مسأله العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك بل تطرق الى الخبرة الامنية الاسرائيلة من قيام السياج الأمني على الحدود الجنوبية".

ونشرت وزارة الخارجية المكسيكية ليلة الاحد، بيانا رسميا اعربت فيه عن دهشتها وخيبة املها مما كتبه نتنياهو.

وجاء في البيان "لقد اوضحنا للحكومة الاسرائيلية بواسطة سفيرها في المكسيك اننا نرفض تصريح نتنياهو بشأن بناء السياج على الحدود. المكسيك صديقة لإسرائيل وعلى رئيس حكومتها التعامل معها بما يتفق وذلك".

ونشر قادة الجالية اليهودية في المكسيك بيانا شجبوا فيه تصريح نتنياهو، وجاء فيه ان "الجالية اليهودية في المكسيك تتحفظ من بيان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن السياج الحدودي. نحن لا نوافق مع توجهه ونعارض موقفه بشدة". واعلنت الجالية اليهودية تأييدها لموقف المكسيك وتماثلها مع المواطنين المهاجرين والعاملين المكسيكيين في الولايات المتحدة، "الذين يجب ان يحصلوا على معاملة عادلة وحماية حقوقهم الانسانية في كل لحظة".