أول حوار دبلوماسي إسرائيلي تركي منذ 6 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – تعقد إسرائيل وتركيا حوارا دبلوماسيا هو الأول من نوعه بين البلدين منذ 6 سنوات، ليدشن مرحلة جديدة بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية، يوفال روتم، سيبدأ اليوم زيارة الى تركيا للحوار الدبلوماسي الأول الذي سيعقد بين الدولتين في ست سنوات".

واضافت الخارجية في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، أن "الزيارة التي ستستمر حتى 2 شباط/فبراير، ستشمل محادثات في أنقرة بين روتم ونظيره التركي، واجتماع مع كبار المسؤولين الأتراك، ولقاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول، على التوالي. وسيلتقي روتم أيضا رؤساء الجاليات اليهودية التركية ومحافظ استانبول أيضا".

وأشارت إلى أن "الهدف من زيارة المدير العام هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أشكال التعاون". وأوضحت أن "عقد الحوار الدبلوماسي يرسل رسالة إيجابية للالتزام المتبادل من أجل تعميق العلاقات بين الدولتين. ويمكن هذا الحوار، بعد ست سنوات صعبة، من مناقشة جادة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في المنطقة، وذلك بهدف وضع قاعدة لزيادة الاستقرار الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "في لقاءاته مع محافظ استانبول ورؤساء الجالية اليهودية، فإن روتم سيؤكد تضامن إسرائيل مع الجالية ومع تركيا، في ضوء موجة من الهجمات الإرهابية المروعة في البلاد، وسيعرب عن تقدير اسرائيل الكبير لمساعدة تركيا في الحالات التي أصيب فيها الإسرائيليون".