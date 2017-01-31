مصادر سورية معارضة تتحدث عن استبدال دي مستورا بنويصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن ولاية الوسيط الأممي لسورية ستافان دي مستورا قد انتهت عملياً، وأن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سيقوم بتغييره وتعيين رضوان نويصر من تونس الذي يعمل حالياً مستشاراً سياسياً للأمين العام الجديد بديلاً عنه.

هذا ولم تتمكن الوكالة بعد من التأكد من هذه المعلومات من مصادر أممية. بينما كانت شائعات عديدة قد أشارت في السنتين الماضيتين إلى أن دي مستورا قدّم استقالته، لكن سرعان ما تبيّن أن المبعوث الأممي لم يكن يُفكر بهذا الأمر على الرغم من ان الملف الذي بين يديه لم يلحظ أي تقدّم أو نجاح خلال مدة توليه له.

ومنذ تعيينه في تموز/يوليو 2014، قدّم المبعوث الأممي أكثر من مبادرة في سورية، لاقت جميعها استغراب واستنكار المعارضة السورية فرفضتها، وبعضها رفضه النظام أيضاً، وساهمت مبادراته في زيادة حدة الخلافات بين قوى المعارضة السورية، واستفاد النظام من بعض مبادراته ليغيّر من سياساته العسكرية بما يفيده ميدانياً، ودعت المعارضة السورية أكثر من مرة لاستبداله بآخر أكثر خبرة، دون أن تقوم المنظمة الدولية بأي خطوة رسمية فيما يتعلق بذلك.

أما التونسي رضوان نويصر فقد تم تعيينه في تشرين الأول/أكتوبر 2016 مستشاراً للأمين العام الجديد للمنظمة الاممية، وضمن فريقه الانتقالي، وهو من مواليد 1947. حائز على إجازة في القانون العام، وشغل عدة وظائف حكومية في تونس قبل أن يعمل رئيسا لديوان وزير التجهيز والإسكان بتونس حتى عام 1992، حيث انتقل ليصبح ممثلاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجيبوتي والتشيك وسورية حتى 2001، تاريخ تسميته مديراً لمكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي شغلها حتى تعيينه الأخير.