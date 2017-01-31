قلق أوروبي تجاه إطلاق إيران لصاروخ بالستي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه قيام إيران بإطلاق صاروخ بالستي، مبدياً في الوقت نفسه، حذراً شديداً تجاه نوعية الصاروخ.

وقد قامت إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى، قيل إنه بالستي، ما أثار غضباً في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

لكن الأوروبيين فضلوا الإبقاء على حذرهم في التعامل مع الأمر، مشيرين الى أن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ليس جزءاً من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى.

إلا أن الحذر لم يمنع بروكسل من التعبير عن القلق تجاه التجربة الصاروخية الإيرانية، قائلة وفق كلام المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني "نطلب من ايران الامتناع عن أي تصرف من شأنه تعزيز أجواء عدم الثقة".

وأكدت المتحدثة نبيلة مصرالي، أن الاتحاد يبقي على إجراءاته المشددة على إيران حول برنامجها الصاروخي لمدة 8 سنوات بدءاً من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك بانتظار أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد أن جميع الأنشطة والمعدات الإيرانية النووية سلمية الطابع.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الصاروخ غير لا ينسجم وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وحسب المتحدثة "لا زلنا نأمل أن تراعي إيران كافة إلتزاماتها بموجب هذا القرار".

هذا ولا تريد مؤسسات الاتحاد الأوروبي الانخراط في عملية اطلاق أحكام، سواء تعلق الأمر بنوعية الصاروخ أو بما إذا كان العمل نفسه يشكل انتهاكاً للقرارات الدولية، مشيراً إلى أن الأمر بيد مجلس الأمن الدولي الآن.

وكان الاتحاد الأوروبي، كمؤسسة، قد لعب دور الوساطة في عملية التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وطهران بشأن الأنشطة النووية للأخيرة، ما ساعد في إعادة "قبول" إيران كشريك على الساحة الدولية.