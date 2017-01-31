تواصل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات استمرار ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ايطاليا، حيث سجل الشهر الأول من هذا العام 2017 زيادة في طلبات اللجوء بمعدل 41% مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم

ولقد ارتفعت طلبات اللجوء في ايطاليا من 26 ألفا في عام 2013، إلى 64 ألفا في عام 2014، ومنها الى 83 ألفا في 2015، لتبلغ 123 ألف طلب في عام 2016.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحق اللجوء، أنجلو تروفاتو عن هذه الارقام خلال جلسة استماع للجنة التحقيق البرلمانية بشأن المهاجرين. وتحدث المسؤول الايطالي عن "معاناة" في فحص هذا الكم الهائل من طلبات اللجوء.

