ألفانو: لا نشاطر ترامب الرأي بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده لا تشاطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرأي بشأن سياسات الهجرة واللجوء.

واضاف الوزير ألفانو في تصريحات الثلاثاء، أن "ترامب ينفذ ما كان قد وعد به خلال حملته الانتخابية"، منوها الى أن "من انتخبه الأمريكان وليس الأوروبيين"، لكن "نحن لا نشاطر نهجه السياسي، لأننا قمنا بأشياء أخرى في هذا السياق"، حيث "تمكنا من الجمع بين الإنسانية، والانضباط والتضامن والأمن معا".

وأبرز وزير الخارجية أوجه اختلاف الاستراتيجية الإيطالية، التي لم تشهد حتى الآن "أي هجوم إرهابي في عالم لا يوجد فيه بلد بمنأى عن الخطر". واختتم مشيدا بـ"النهج الإيطالي الذي أنقذ مئات آلاف الأرواح" في مياه البحر الأبيض المتوسط، وبالقول "لقد أبلينا حسنا في مجالي الأمن والتضامن".