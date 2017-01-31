ليبرمان: على أهبة الإستعداد لأي تهديد مصدره غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان ان الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد مصدره غزة"، محذرا من أن صراعا مسلحا جديدا قد يقع في أي وقت.

وحذر ليبرمان "حركة حماس وسائر المنظمات المسلحة في قطاع غزة من العواقب الوخيمة المترتبة على مهاجمة إسرائيل"، وقال اثناء تفقده القوات العسكرية الإسرائيلية العاملة في محيط القطاع "إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا في حال قيامها بهجوم على أهداف إسرائيلية".

وتابع وزير الدفاع "إن ميزان القوى هو الذي يردع حماس، التي تسعى الى القضاء على إسرائيل".

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يزور فيها ليبرمان التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من غزة منذ توليه منصبه العام الماضي.