نقابية ايطالية: لا لربط مشكلة الهجرة بالأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نددت نقابية ايطالية بحقيقة ربط بين مشكلة الهجرة والجانب الأمني.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أضافت المنسقة الوطنية لسياسات الهجرة في الكنفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL)، سيللي كين أن الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب بدأ رئاسته بغلق الحدود أمام الإسلاميين"، لكن "هناك في أوروبا أيضا من بدأ بإقامة الجدران بالفعل"، لأن "في كلا الاتحاد الأوروبي وأمريكا أصبحت قضية الهجرة موضوعا يرتبط بالأمن حصرا"، ومع ذلك فإن "كنفدراليتنا ترفض هذه المعادلة بشدة".

وتابعت "إذا نظرنا إلى الإرهاب نرى أن الهجمات الإرهابية لم ولن تضرب أوروبا وحدها"، بل "الدول العربية أو غير الأوروبية أيضا". وأردفت "من الضروري لوقف الإرهاب أن تقف جميع البلدان معا"، بينما "لا نحتاج الى وقف الهجرة، وهي ظاهرة ذات جذور عميقة".

وأشارت كين إلى أن "الناس يفرون الآن من أفريقيا أو الشرق الأوسط، ليس بسبب الحرب فقط"، بل "من الفقر والجوع أيضا"، مبينة أن "السنوات القليلة الماضية شهدت هجرات قسرية كثيرة، ولم يعد من المنطقي أن نميز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية"، بل "تلزم حلولا تساعد على تنمية البلدان الفقيرة"، واختتمت بالقول "في غضون ذلك، يجب خلق طرق قانونية في الغرب لمحاربة التنظيمات الإجرامية"، التي تستغل الهجرة.