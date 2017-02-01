خبير أمني مصري: قرارات ترامب لا تعالج الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ وصف خبير أمني مصري، قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده بانها "تخاريف وليست سياسة، وسابقة لم تحدث من قبل في التاريخ ان يتم منع مواطني سبع دول أعضاء بالأمم المتحدة من دخول دولة".

وحول فاعلية هذه القرارات في مكافحة الإرهاب، قال الخبير الأمني المصري المسؤول السابق عن ملف الإرهاب فؤاد علام في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لا توجد دولة في العالم تعالج الإرهاب، ولا حتى مصر، كل ما يحدث عمليات امنية لاجهاض عمليات تقوم بها مجموعات إرهابية قد توقف الإرهاب لكنه يعود ويمكن ان يصبح أكثر خطورة".

وأضاف علام، وهو وكيل جهاز مباحث أمن الدولة أن "معالجة الإرهاب حسب الدراسات العلمية تتمثل في 6 محاور وهي سياسي واقتصادي وثقافي واعلامي وديني واجتماعي وأخيرا الأمني، وتتحقق هذه المحاور عن طريق مجموعة من القرارات تتخذها الوزارات بهدف تجفيف المنابع التي تدفع الشباب للاقتناع بالفكر الإرهابي، وبغير ذلك سيستمر الإرهاب ويتصاعد".

ورأى ان "هذه القرارات ليست صائبة، ولكن من المبكر الحكم على نتيجتها، فثمة اعتراضات عليها (داخليا) وهناك مواقف لدول أوروبية رافضة". وتابع "من المعروف لنا كمحللين ان السياسة الامريكية تديرها مؤسسات وشركات كبرى كشركات تجارة السلاح، وبعد الوصول الى سدة الحكم تتغير بعض الوعود الانتخابية فالقرار في أمريكا جماعي".

ولفت المسؤول الأمني الى ان "ترامب مختلف بعض الشيء كونه يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، كما انه اتخذ قرارا غير مسبوق بإقالة معارض لسياسته وهي وزيرة العدل بالإنابة وهو عمل غير ديمقراطي".

وخلص علام الى القول ان سياسات ترامب "غير مطمئنة لحد الان لكن لا يمكن تقييم سياساته، فمواقف الكثير من الدول والمظاهرات المعارضة سيكون لها دور".