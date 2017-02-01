سياسي يميني ايطالي: الإسلام هو "الخطر رقم واحد"

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سياسي يميني ايطالي المهاجرين المسلمين الى البقاء في أوطانهم، واصفا الإسلام بأنه "الخطر رقم واحد".

وأضاف الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني، أنه "إن طرق أحدهم باب بيتي واستأذن بالدخول، فإن شئت سأسمح له، وإلا فلن أفعل ذلك وسأمنعه من الدخول"، موضحا أن "عددا كبيرا جدا من المسلمين يفسرون القرآن حرفيا، وهو كتاب يتحدث عن الحرب والعنف". وأردف أن "الإسلام اليوم يمثل الخطر العام رقم واحد"، فـ"المسلمون لا يزالون يعيشون فكر قرون مضت"، لذا "فليبقوا في بيوتهم دون فتح مساجد جديدة في إيطاليا". وتابع "لو كنت وزير الداخلية لأعدت إحلال النظام في إيطاليا في غضون ستة أشهر، إنها فترة كافية".

وذكر سالفيني أنه "هنا أيضا، يتطلب الأمر وقف القادمين من الدول الأكثر خطورة"، وختتم بالقول إن "على البحرية الكف عن إنقاذ القوارب ونقل ركابها الى هنا".