إتفاق مؤسساتي أوروبي لإلغاء رسوم التنقل على الاتصالات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث، المفوضية والمجلس والبرلمان، على إلغاء رسوم التنقل على الاتصالات بين دول الاتحاد اعتباراً من 15 حزيران/يونيو القادم.

ويأتي هذا الاتفاق ليلغي رسوم التنقل الإضافية التي لا يزال يدفعها المستهلك لدى انتقاله من بلد أوروبي لآخر، مستخدماً رقم هاتفه المحمول نفس في البلد الأول.

وتم التوصل لهذا الاتفاق فجر اليوم، بعد سنوات طويلة من الجدل، "أما بشأن استخدام شبكات الإنترنيت، فينص الاتفاق على إجراء تخفيضات تدريجية في رسوم التنقل حتى عام 2022 اعتباراً من التاريخ نفسه"، حسب بيان البرلمان الأوروبي.

من جهته، اعتبر المفوض الأوروبي المكلف بشؤون السوق الموحدة أندريس أنسيب، أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة هامة على طريق تعزيز السوق الداخلية الأوروبية، فـ"لن يمنع هذا الاتفاق شركات الاتصالات المختلفة من تقديم عروض منافسة لمستهلكيها"، على حد قوله.

وتبقى تعرفة الشركة التي يتعامل معها المستهلك بالنسبة للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية سارية المفعول، حتى لو انتقل الشخص إلى بلد أوروبي آخر.