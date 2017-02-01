السراج في بروكسل غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يجري رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج جولة محادثات مع كبار المسؤولين في المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي يوم غد في بروكسل.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي السراج رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، وكذلك بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وتتمحور المناقشات الأوروبية الليبية، حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، خلف الأمم المتحدة، لدعم التسوية السياسية في البلاد.

وقالت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد سيعيد التأكيد على استمرار دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وحسب المصادر "سنكرر دعوتنا لجميع الأطراف المعنية من محلية وإقليمية للعمل بروح إيجابية من أجل إنجاح التسوية السياسية والتي تصف في مصلحة مواطني كل الليبيين".

وسيتركز البحث خصوصاً، والكلام للمصادر نفسها، حول التعاون على إدارة ملف الهجرة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يضطلع بمهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبية، بواسطة عملية صوفيا في المتوسط.

وكانت قيادة عملية صوفيا قد أطلقت قبل يومين الدورة الثانية لتدريب 20 ضابطاً من البحرية الليبية، برتب مختلفة، من أجل رفع كفاءتهم وقدراتهم على ضبط الحدود البحرية لبلادهم، وتوعيتهم على الجوانب القانونية لإدارة ملف الهجرة ضمن أطر القرارات الدولية وقيم حقوق الإنسان.

ويركز الاتحاد الأوروبي أيضاً على أن التدريب يشمل عمليات الإنقاذ في البحر.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في نهاية المطاف، من أن يتمكن الليبيون أنفسهم من إدارة حدودهم وصد حركة مهربي البشر اعتباراً من مياههم الإقليمية، على اعتبار أن عملية صوفيا تعمل فقط في المياه الدولية.

وتأتي محادثات السراج مع المسؤولين الأوروبيين، في إطار مشاورات مكثفة يجريها هؤلاء فيما بينهم، إذ سيعود الموضوع الليبي إلى النقاش أثناء قمة مالطا غير الرسمية في 3 الشهر الجاري، وبعده خلال اجتماع وزراء الخارجية الدوري الاثنين القادم في بروكسل.

أما اللقاء المرتقب بين السراج والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتبنرغ، فمن المنتظر أن يتركز على مستقبل العلاقات بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون الأمني واستعداد ناتو لتدريب عناصر القوات الأمنية الليبية.

وتولي أوروبا الكثير من الاهتمام لعودة الاستقرار والأمن في ليبيا، إذ أن استمرار حالة الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد، ستؤدي إلى تفاقم خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ما يهدد دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.