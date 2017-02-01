الرئاسة الفلسطينية: مشاورات عاجلة لمواجهة تصاعد الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت الرئاسة الفلسطينية إنها بدأت مشاورات عاجلة لدراسة الإجراءات اللازمة لمواجهة التصاعد الإستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقد أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان اليوم الأربعاء، "الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلية متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال أبو ردينة "بدأنا مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية"، واختتم بالقول "إننا نطالب الادارة الاميركية بضرورة لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت فجر الأربعاء عن قرار إقامة أكثر من 3000 وحدة إستيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بعد قرار قبل أيام بإقامة 2500 وحدة أخرى.