ألفانو: مائتا مليون يورو لوقف المهاجرين من أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو تخصيص مبلغ مائتي مليون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أضاف الوزير ألفانو أن المبلغ المذكور "خصصته الحكومة لـ(صندوق أفريقيا) الذي يهدف، إلى وقف إنطلاق قوارب الهجرة من خلال رصد الحدود الخارجية وعبر أشكال من التعاون مع البلدان المعنية".

وأشار وزير الخارجية الى أنه "لا ينبغي لنا أن نبني جدرانا في منطقة المتوسط"، بل "تعزيز الأواصر بين التضامن والأمن"، مبينا أن "الـ200 مليون تم تخصيصها في إطار قانون الميزانية العامة للدولة"، وبالتالي فهي "عملية إيطالية كليا، منفصلة عن أي مبادرة من الاتحاد الأوروبي".

وذكر ألفانو أن "الصندوق لا يستمد موارده من أموال التعاون"، الـ430 مليون يورو، "وهو يركز على ثلاث دول تعد ذات أهمية استراتيجية لإدارة تدفقات الهجرة إلى إيطاليا والوقاية منها ايضا"، وهي "ليبيا وتونس والنيجر".

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول "لقد حددنا جميع دول اللازمة لخفض تدفقات الهجرة"، متوقعا أن "يمتد التعاون في المستقبل ليشمل نيجيريا والسنغال ومصر وإثيوبيا أيضا، وبصورة أعم منطقة القرن الأفريقي".