ناتو يؤكد استمرار دعمه لحكومة السراج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج، على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين خاصة في الجانب الأمني.

وأعرب الأمين العام للحلف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السراج بعد محادثاتهما اليوم في بروكسل، عن استعداد الحلف للعمل على مساعدة السلطات الليبية على إنشاء أجهزة مخابرات ووزارة دفاع حديثة.

وأوضح ستولتبنرغ، أن مساعدات ناتو لليبيا تمتد أيضاً إلى مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث يقدم الحلف الدعم لعملية صوفيا الأوروبية لمحاربة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، قائلا "إذا تلقينا طلباً منكم، فباستطاعتنا المساهمة في ساعدة عملية صوفيا في عملها الرامي لتدريب خفر السواحل الليبي".

وشدد ستولتنبرغ على أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء في الحلف لليبيا، منوهاً بأن تعاون الحلف مع ليبيا يمكن أن يتم على أساس ثنائي أو متعدد. لكنه أردف بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات لتكوين نظرة اعمق عن طبيعة ما يحتاجه الليبيون من مساعدة أطلسية.

وثمن الأمين العام لناتو ما قامت به حكومة السراج في مجال محاربة الجماعات الإرهابية، وبشكل خاص (تنظيم الدولة الإسلامية)، "كما نرحب بجهوده في مجال العمل على جهود الاندماج السياسي"، على حد قوله.

وشدد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي.

من جهته، كرر رئيس الوزراء الليبي عزمه على العمل على توحيد القوى العسكرية في بلاده تحت القيادة السياسية، "وذلك لأن هدفنا يبقى واحداً وهو محاربة الإرهاب"، حسب كلامه.

وكان السراج يرد بذلك على سؤال يتعلق بإمكانية عقد لقاء قريب بينه وبين الجنرال خليفة حفتر، وأيضاً حول تقارب الأخير مع روسيا.

يذكر أن السراج يقوم حالياً بزيارة إلى بروكسل، حيث يلتقي يوم غد كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم لحكومته، التي تواجه صعوبات في ضبط الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.