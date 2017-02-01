سيناتور ايطالي: بدلا من انتقاد ترامب لننظر الى ما يحدث هنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور ايطالي إنه "بدلا من السعي الى انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لننظر الى ما يحدث في بلادنا"، من ناحية المهاجرين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (رابطة الشمال) روبرتو كالديرولي "بدلا من الهراء الهذيان ضد ترامب، الذي انتخب ديمقراطيا من قبل المواطنين الأميركيين وهو يقوم فقط بتطبيق البرنامج الذي حظي بالتصويت لأجله، لماذا لا ننظر إلى مشاكلنا في البلاد"، التي "دخل إليها 4500 مهاجر في شهر كانون الثاني/يناير وحده؟".

وأردف "إن اليوم الجيد يمكن تمييزه من صباحه، فيمكننا من هذا المنطلق أن نحطم عام 2017 الرقم القياسي الذي سجلنا العام الماضي (181 ألف مهاجر)"، فمن "يدري، ربما سننجح في تجاوز عتبة الـ200 ألف شخص".

وذكر كالديرولي أن "200 مهاجر آخرين يسيرون نحو سواحل صقلية، ليلحقوا بركب الـ4292 الذين وفقا لوزارة الداخلية، وصلوا الى إيطاليا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي"، مشيرا الى أن "غزو المهاجرين يسير على قدم وساق، على الرغم من أننا في فصل الشتاء"، بينما أكد "رئيس استخباراتنا پانسا، أن الاتجار بالبشر سيغني ارهابيي تنظيم (داعش) أيضا".