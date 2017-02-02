فائز السراج: يجب احترام سيادة ليبيا الوطنية في اتفاقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، على أن أي اتفاق مع أي طرف بشأن ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن يراعي السيادة الوطنية الليبية، مشيراً إلى أن بلاده لا تقبل بأي عمل يسير بعكس هذه الثوابت.

وكان السراج يدلي بتصريحات صحفية عقب لقاءه مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم في بروكسل، وذلك بعد أن التقى في وقت سابق بكل رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وحرص السراج على التأكيد بأن بلاده لن تسمح بتوطين اللاجئين على أراضيها، قائلا "نحن نركز على أننا بلد عبور وليس بلد مصدر، وسنقوم بواجبنا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم في ظل الاحترام الكامل للأعراف والمواثيق الدولية".

لكن المسؤول الليبي لم يغلق الباب أمام العمل المشترك، فقد أشار أنه مستعد لبحث تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا الى أن "هذه الظاهرة تؤرقنا جميعاً".

وطالب السراج مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي، مشدداً على ضرورة إقرار آليات أكثر مرونة لتقديم دعم اقتصادي واسع الطيف، يحدث فرقاً في حياة المواطن الليبي اليومية.

وكان السراج قد أثار الموضوع نفسه مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، حيث أشار إلى أن المساعدات الأوروبية لا تزال غير كافية مقارنة باحتياجات المواطن الليبي.

وأوضح السراج أنه ناقش مع محدثيه الأوروبيين سلسلة من الأفكار المطروحة للخروج من المأزق السياسي الحالي في البلاد.

وتطرق رئيس الوزراء الليبي إلى إتفاق الصخيرات، فأعاد التأكيد على تصميم كافة الأطراف الليبية على العمل لتطبيقه رغم وجود العديد من العراقيل والمعرقلين.

وكانت محادثات السراج مع المسؤولين الأوروبيين تناولت مسائل الهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي والسياسي والملفات الإنسانية.

أما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فقد حرصت على التأكيد أن التعامل الأوروبي مع ليبيا يتم في إطار من الشراكة والاحترام المتبادل.

وحول المساعدات المقدمة لهذا البلد، أشارت موغيريني أن الأمر لا يتعلق بزيادة المخصصات المالية لليبيا، بل بتحويلها إلى مشاريع فعالة تفيد الليبيين، مبينة أن "هذا ما نسعى لعمله".

وأعادت موغيريني التأكيد على أن معالجة الهجرة غير الشرعية، ليست إلا جانب واحد من جوانب التعاون "المثمر والبناء" الذي يتم بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

ولفتت المسؤولة الأوروبية النظر إلى أهمية المهمة التي تنفذها عملية صوفيا في المياه الدولية في البحر المتوسط، خاصة لجهة تدريب عناصر خفر السواحل الليبية، وكذلك محاربة ظاهرة تهريب البشر وإنقاذ حياة المهاجرين في البحر.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن تتمكن قوات خفر السواحل الليبية من أن تضبط الحدود البحرية للبلاد وأن "تتعامل" مع قوارب المهاجرين المنطلقين من شواطئها قبل أن يصلوا للمياه الدولية.

هذا وستعود مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإثارة الموضوع الليبي ، ولكن من جانب الهجرة هذه المرة، خلال قمة مالطا غير الرسمية يوم غد، وخلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بروكسل الاثنين القادم.

هذا وقد سمع السراج، خلال تواجده في بروكسل، ولقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس، تطمينات بشأن استمرار دعم هذه المؤسسات الدولية له ولحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقد ثمن المسؤولون الأوروبيون والأطلسيون الجهود التي تقوم بها ليبيا والتقدم الذي أحرزته في مجال محاربة الجماعات الإرهابية، وبشكل خاص تنظيم (داعش).

وتدفع جميع الأطراف الدولية باتجاه إقرار حكومة فعالة وتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، من أجل تفادي مزيد من الانفلات الذي سيحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب وعمليات التهريب والجريمة.