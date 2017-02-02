عباس في باريس الثلاثاء ونتنياهو في لندن الإثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محود عباس سيلتقي الثلاثاء، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبحث ما بعد مؤتمر باريس للسلام.

وقال المسؤول الفلسطيني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "الرئيس عباس سيبدا مطلع الأسبوع المقبل زيارة إلى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي هولاند في باريس يوم الثلاثاء"، وذلك "لبحث الخطوات التالية لما بعد مؤتمر باريس للسلام الذي عقد بمشاركة أكثر من 70 دولة، وأكد على التمسك بخيار حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد".

وأضاف المسؤول أن "الرئيس عباس سيبحث مع نظيره الفرنسي وضع اليات وجداول زمنية لتطبيق ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر باريس للسلام". ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي وجه الدعوة إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقدوم إلى باريس واللقاء معه، لكن نتنياهو فضل عدم القدوم لعدم التزامه بحل الدولتين.

وأشار إلى أن "اللقاء مع الرئيس الفرنسي سيكون مناسبة للتحذير مما يجري على الأرض من نشاط إستيطاني خطير، تمثل بدفع مخططات لبناء أكثر من 6 الاف وحدة إستيطانية في الضفة الغربية والقدس الغربية، في تحد للمجتمع الدولي ولتدمير خيار حل الدولتين".

في الغضون قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، أن نتنياهو سيصل إلى العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين من اجل اللقاء مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي.

ويأتي اللقاء قبيل توجه نتنياهو إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.