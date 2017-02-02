 نتنياهو: اللقاء المقبل مع ترامب يحمل أهمية كبيرة جدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لقاءه بعد اسبوعين مع الرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن "يحمل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل ولوطننا ولشعبنا".

وأضاف في كلمة القاها الخميس في مستوطنة ارئيل، شمالي الضفة الغربية "أقدّر تصريحات المستشار الأمريكي للأمن القومي الجنرال فلين حول ضرورة مواجهة العدوان الإيراني. هذه التصريحات تأتي لاحقا لما قال لي الرئيس ترامب في المكالمة الهاتفية التي أجريناها قبل أسبوعين".

من جهة ثانية قال نتنياهو "سألتقي الأسبوع القادم في لندن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسأتحدث معها عن الأوضاع المتغيرة في منطقتنا وعن ضرورة اعتماد وجهات نظر جديدة حيال التهديدات وعلى رأسها إيران. هذه التهديدات مفهومة تماما لجميعنا".

واختتم رئيس الوزراء بالقول "نقف هنا في أريئيل التي تطل على شواطئ إسرائيل، ونفهم جميعا معنى السياسة التي كانت تسعى إلى إقامة كيان إرهابي إيراني آخر كان يهدد دولتنا".