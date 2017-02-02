وزير العدل الإيطالي: رقابة لـ393 سجينا من خطر التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العدل الايطالي أندريا أورلاندو إن "هناك 393 معتقلا إجمالا، أُخضعوا للرصد لكونهم عرضة لخطر الإنجراف نحو التطرف العنيف أو للتأثر بنشاط الدعوى في السجن، وبمستويات مختلفة لدرجة الخطر".

وأضاف الوزير أورلاندو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية، في إطار دراسة مشروع قانون بشأن التدابير الرامية إلى الوقاية من التطرف والتعصب الجهادي، أن "غالبية الخاضعين للرقابة هم من مواليد تونس (115)، مصر (105) والمغرب (27)"، ثم أن "هناك 14 اشخاص ولدوا في إيطاليا، من بينهم 3 ذوي ألقاب أجنبية الأصل". وأوضح أنه "بالنسبة لـ130 سجينا، لم تظهر أية دلائل ملموسة للتطرف"، لكن "يبقى الإشتباه بهم قائما ويستمر إخضاعهم للمراقبة".

وخلص أورلاندو الى القول إن "من مجموع الـ393، يبقى هناك 175 سجينا فقط تم تصنيفهم بأنهم عرضة للتطرف"، منهم "46 أُخضعوا لنظام سجن بمسوى أمني عالٍ، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية".