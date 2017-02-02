الشرطة الإسرائيلية: انتهينا من انجاز مهمة اخلاء عمونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أنهت مساء اليوم "المهمة التي القيت على كاهلها وتم اخلاء البؤرة الاستيطانية عمونة من سكانها والشابات والشبان الذين توجهوا اليها".

وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الإخلاء "جاء انسجاما مع قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص وبايعاز من المستويات الحكومية الرسمية العليا، مفسحة المجال بذلك امام الجيش ووزارة الدفاع لاخلاء المنازل الفارغة والبنيات هناك".

واضافت أنه "تم نقل السكان المستوطنين الذين اخلو من هناك الى حيز خاص في مستوطنة عوفرة"، وكذلك "مع ابعاد الشرطة نحو الف شاب وشابة كانوا قد قدموا وتوجهوا لهناك، قسم منهم تضامنا وقسم آخر معارضا للاخلاء وسالكا طريق العنف".

وتابعت "وتم خلال عملية الاخلاء تسجيل اصابة مجمل نحو 60 شرطيا بجروح طفيفة واعتقال مجمل 13 مشتبها بالاخلال بالنظام العام والاعتداء وعرقلة اعمال الشرطة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت قبل أكثر من عامين إخلاء البؤرة الإستيطانية لوجودها على أراض فلسطينية خاصة. وقد بدأت عملية الإخلاء التي شملت 40 منزلا متنقلا يوم امس.