موغيريني: ليبيا بلد استراتيجي يجب أن يبقى متحداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ليبيا بأنها "بلد استراتيجي"، والذي "من الضروري جدا أن يبقى متحداً".

وأضافت موغيريني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية الجمعة، أنه "ليس بإمكان طرابلس أو طبرق أن تحكم إحداهن لوحدها"، فإن "ليبيا بلد استراتيجي، يمكنه بل يجب أن يبقى موحدا"، مؤكدة "تأييد القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وللقانون الدولي".

وتابعت المفوضة الأوروبية، أن "نصف قرن من حكم (العقيد معمّر) القذافي، وست سنوات من الأزمة في ليبيا، أمر يصعب تجاوزه بسهولة"، متسائلة "أنحن واثقون من أن بإمكان رجل قوي أن يحكم لوحده تعقيد ذلك المكان؟".

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول "يبدو أكثر منطقية سلك طريق اتفاق سياسي يقبل فيه كل واحد حدوده في إطار شكل من أشكال التعاون والمسؤولية المشتركة".