اجتماعات متتالية ومتداخلة تتعلق بالقضية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تُعقد يوم الاثنين المقبل جولة جديدة من مفاوضات (مؤتمر أستانة) في عاصمة كازاخستان تجمع ممثلين عن النظام السوري وممثلين عن فصائل معارضة مسلحة كانت قد شاركت في مؤتمر أستانة الذي عُقد في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، وستُقام كسابقتها برعاية ثلاثية روسية وإيرانية وتركية، وستجري مفاوضات بين الدول الضامنة لمخرجات أستانة 1، وطرفي المفاوضات السوريين، حول ضمان ومراقبة وقف إطلاق النار في سورية.

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن "اللقاء فني على مستوى الخبراء، وسيُكرّس لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم جبهة النصرة، وبحث سير تنفيذ الأطراف المتنازعة لنظام وقف الأعمال القتالية"، وكذلك "وضع إجراءات للرقابة على وقف إطلاق النار والحيلولة دون خروقات"، بالإضافة إلى "إجراءات ببناء الثقة بين نظام الأسد والمعارضة، وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن "اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية، يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والمعارضة السورية المسلحة".

وتحضيراً لمفاوضات أستانة، بدأت الخميس اجتماعات بين وفد المعارضة السورية المسلحة ومسؤولين أتراك وروس في أنقرة، حيث يتم نقاش آليات وقف إطلاق النار التي تعهدت روسيا وتركيا أن تضمناها، ووفق مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماعات، فقد "طالب وفد المعارضة بضمانات عملية لوقف إطلاق النار، وآلية واضحة"، كما طالب بـ"فرض عقوبات مباشرة على الطرف الذي يقوم بخرقه او لا يلتزم به"، على أن "يشمل ذلك قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني"، كما طالب بـ"ضرورة وقف عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي يقوم بها النظام والميليشيات المرتبطة بإيران في مناطق متعددة من سورية، وخاصة في ريف دمشق".

إلى ذلك، يجري العمل بشكل حثيث لعقد اجتماع تحت اسم اجتماع "القاهرة 3″، للمعارضة السورية في العاصمة المصرية، يتوقع أن تخرج عنه منصتان إحداهما تفاوضية، ومن المُرجح أن يلتئم في العاصمة المصرية نهاية شباط/فبراير الجاري، حيث تقوم لجنة التحضير بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من تيارات وقوى المعارضة السورية وتكتلاتها، ومعارضين مستقلين من كافة الاتجاهات لحضور المؤتمر.

ووفق مصادر من المعارضة فإنه "سينتج عن مؤتمر القاهرة منصة تُمثل أكبر شريحة من المعارضة السورية، وسيكون لها مكتب رئاسي يبحث المواضيع الأكثر حساسية في الإطار السياسي، ومكتب مسؤول عن التفاوض والانتقال السياسي".

على التوازي، بدأت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية سلسلة اجتماعات "لاختيار وتحديد الوفد المفاوض"، ومن المتوقع أن "يتم الإعلان في الثامن من الشهر الجاري عن الوفد المفاوض لمؤتمر جنيف المرتقب انعقاده نهاية الشهر الجاري، بعد مشاورات مكثفة بين الهيئة وائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، لقطع الطريق أمام المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا"، الذي "هدد بأن تقوم الأمم المتحدة بتشكيل وفد المعارضة السورية لاجتماعات جنيف إن لم تتفق مع بعضها"، الأمر الذي "اعتبره الائتلاف والهيئة تجاوزاً لصلاحياته واستفزازاً للمعارضة السورية وإضرار بعلاقتها مع الأمم المتحدة".

وقد "بدأ المبعوث الأممي لسورية بتوجيه الدعوات للمعارضة السورية، دون أن ينتظر ما ستنتج عنه اجتماعات الهيئة العليا والائتلاف، ووصل لعشرة أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات دعوات لحضور مفاوضات جنيف بصفتهم الشخصية"، بينما "ترى المعارضة المسلحة أنها الهيئة هي التي تمثل المعارضة وأنها ليست مجرد منصة تتساوى مع منصتي القاهرة وموسكو اللتين تحسبهما المعارضة السورية على النظام وموسكو وليس المعارضة".

وفي أول تصريح له، قال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن "الانتقال السياسي في سورية سيكون في صلب مفاوضات جنيف الشهر الجاري"، وأوضح أن "دي ميستورا، في تصريحاته حول تشكيل وفد المعارضة بنفسه لم يخرج عن نص قرار مجلس الأمن 2254″، وشدد على "ضرورة العمل على إنجاح مفاوضات جنيف"، الأمر الذي "رأى أنه يتطلب تمثيلًا ذا معنى للمعارضة".

ومن الموقع أن "تفرض موسكو أن يُضاف للوفد المفاوض مجموعة من الشخصيات التي تعتبرها مقربة منها"، وقد "حاولت مراراً إشراكها بمفاوضات جنيف في جولاتها السابقة دون أن تنجح بذلك، بسبب إصرار المعارضة السورية على أن تلك الشخصيات يجب أن تكون ضمن وفد النظام لا وفد المعارضة".

في السياق نفسه، "اجتمعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع دي ميستورا، بعد عرْض تقريره في مجلس الأمن قبل يومين، ليؤكد الأخير أن العملية الانتقالية في سورية ستتم على 3 مراحل، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور".

وقال دي ميستورا في تصريحات صحفية، إن "هناك أهمية لمشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جنيف حول سورية"، مؤكدًا أنه "تقدّم بهذه الرؤية إلى مجلس الأمم المتحدة".