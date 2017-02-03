شبح ترامب يخيم على القمة الأوروبية غير الرسمية في مالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فاليتا – بروكسل – تصدر موضوع مستقبل العلاقات الأوروبية – الأمريكية، تصريحات زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم خلال قمة غير رسمية في مالطا، المقررة، بشكل رئيسي، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومستقبل تكتلهم بعد خروج بريطانيا منه.

وقد عبر العديد من زعماء أوروبا، لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة عن "امتعاضهم" من تصريحات وتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لم يخف بعضهم عدم الرضا عن تسرع البعض الآخر لنسج علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الانتماء الأوروبي.

وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي عبر عن "تفهمه" لقيام بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بإجراء اتصالات ثنائية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، "لكن على هؤلاء أن يفهموا ألا مستقبل مع ترامب إذا لم يُحدد ضمن إطار جماعي"، على حد تعبيره.

وألمح هولاند إلى بعض دول أوروبا الشرقية مثل هنغاريا، دون أن يسمها، مطالباً إياها بأن تعي بأن مستقبلها داخل أوروبا، وأن الحماية التي تسعى إليها عبر التوجه لواشنطن موجود داخل الاتحاد وداخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعبر الرئيس الفرنسي عن تشككه بنوايا ترامب بالنسبة لمستقبل الحلف ولمستقبل الالتزامات الدولية الأوروبية – الأمريكية المشتركة. وأعاد التأكيد على ضرورة وجود رؤية أوروبية موحدة لمستقبل العلاقات مع واشنطن، "وإلا فلا وجود لأوروبا"، حسب وصفه.

أما رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، فقد قال بأنه لا يفهم ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه يريد الاستماع إلى انطباعات زملائه الذين التقوا ترامب أو تحدثوا معه، قائلا "نأمل إقامة علاقات مبنية على التضامن والمعاملة بالمثل"، على حد تعبيره.

هذا وقد أقر العديد زعماء الدول الذين تطرقوا للموضوع الأمريكي، بحق الدول الأعضاء في إقامة اتصالات ثنائية مع شركاء دوليين، شريطة أن تبقى ضمن الرؤية الأوروبية الموحدة.

ويشعر الأوروبيون بخوف حقيقي من التغيرات التي تحصل على الضفة المقابلة من الأطلسي، فهناك انطباع في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيفقد حليفه الأقوى، ما سيضعف موقفه تجاه روسيا وغيرها من "الشركاء" الدوليين.