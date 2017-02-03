عريقات: الاستيطان يدمر خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر ملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب".

وخلال لقاءات الجمعة مع مسؤولين غربييين بينهم القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، أضاف عريقات "لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي اعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة".

ودعا عريقات "المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا، والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أي تأخير، خاصة وأن الفحص الأولي قد بدأ منذ عامين".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية "آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014، وملف الأسرى"، وبشكل خاص "أن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية كافة متطلبات المحكمة الجنائية الدولية".