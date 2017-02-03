 مسؤولة إسرائيلية ردا على البيت الأبيض: سنبني في كل مكان 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت مسؤولة إسرائيلية إن حكومتها ستواصل البناء في كل البلاد بعد طلب الإدارة الأمريكية من الإسرائيليين عدم البناء خارج المستوطنات.

وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي إن "شعب إسرائيل اختار الحكومة الحالية لتجسيد حقه في البناء في كافة انحاء البلاد، وإن الحكومة ملتزمة بإحترام إرادة الشعب".

وأضافت حوتوفيلي أن "الفلسطينيين احبطوا كل المحاولات للتوصل الى تسوية وعليه يجب التفكير في حلول جديدة للنزاع بينها التسوية الاقليمية".

وكان البيت الأبيض قد طلب من إسرائيل عدم بناء مستوطنات جديدة او التوسع الإستيطاني خارج المستوطنات القائمة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث موضوع الإستيطان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما بالبيت الأبيض يوم 15 الجاري.