موغيريني: المشكلة ليست إيقاف المهاجرين بل إدارة تدفقاتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مشكلة المهاجرين لا تتمثل بإيقافهم، بل بإدارة تدفقاتهم.

وأضافت موغيريني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية الجمعة، أنه "غالبا ما يسود الوهم في بلداننا بأن من شأن الهجرة أن تتوقف"، وهذا "أمر مستحيل"، لأنه "قبل كل شيء سيُصاب الاقتصاد الأوروبي بالشلل دون المهاجرين"، فـ"تركيبتنا السكانية تقودنا إلى الهاوية، وسيكون انهيارا حققيقيا لمجتمعنا".

وتابعت المفوضة الأوروبية، أن "علينا إجراء دراسة عن تكلفة عدم الهجرة"، للأن "السير وراء الاعتقاد الخاطئ بانعدام الهجرة في بعض البلدان، لا يجعلنا نقدم على الخيارات الصحيحة لإدارة التدفقات بشكل أفضل". مكررة القول إن "النقطة الحقيقية هي عدم وقف الهجرة، بل إدارتها".

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول إن "أزمة اللاجئين ليست أوروبية وحسب بل عالمية"، وهي "تشمل أكثر من 70 مليون شخص"، إنه "رقم قياسي، يمكن التعامل معه سوية فقط، على مستوى عالمي".