تقارب بين حماس ومصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – رأى قيادي في حركة (حماس) تقاربا بين الحركة ومصر وذلك بعد الإجتماعات الأخيرة التي عقدها قادة من الحركة مع مسؤولين مصريين، والتي تكللت بوصول وفد أمني من (حماس) أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أحمد يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لا شك انه حسب التصريحات التي صدرت عن الإخوة في القيادة أن هناك إن شاء الله صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية والتي تطمح ، على اثر اللقاءات التي تمت مؤخرا، أن يتم تحريك ملف المصالحة وان تكون هناك تسهيلات في المعابر وأن يكون هناك ايضا تنسيق أفضل فيما يتعلق بالوضع الأمني في المنطقة الحدودية".

واضاف، "هذه هي الملفات الـ3 المهمة التي سينعكس أي تقدم فيها بشيء طيب على الأرض"، وبشكل خاص "أن هناك توجهات مصرية طيبة في التعامل مع غزة ومحاولة التخفيف عن السكان، فيما يتعلق بقضية الحركة على المعابر، وربما في المستقبل، قضية المنطقة التجارية الحدودية إذا ما كان الوضع الأمني يسمح، لأن هذه القضية مرتبطة بالوضع الأمني على الحدود".

واعتبر يوسف أن "هناك كلام طيب وإيجابي ويترك انطباعات تبعث على الأمل"، رافضا اعتبار التقارب تكتيكيا، واختتم قائلا إن "مصر دولة وليست حركة تناور، إنها دولة لها رؤيتها ومصالحها الاستراتيجية وتبني سياساتها بناء على تقديرات الموقف للجهات الأمنية والمستويات السياسية المختلفة".