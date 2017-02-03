قادة أوروبا: لا شعور بالعداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فاليتا – بروكسل – أجمع قادة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي على التأكيد على عدم وجود شعور بالعداء لديهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي الرئيس دونالد ترامب لمهام منصبه.

عن هذا الموقف، عبر رئيس وزراء مالطا جوزف ميسكاد، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وتستضيف كذلك قمة مالطا غير الرسمية اليوم، قائلا إن "هناك قلق من قرارات ترامب، ولكن لا شعور بالعداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد رئيس وزراء مالطا على أن زعماء أوروبا أظهروا خلال لقاءهم اليوم توجهاً مشتركاً نحو ضرورة الحوار والتواصل مع الشريك الأمريكي، وأردف فـ"نحن لا يمكن أن نبقى صامتين عندما تطرح قضايا تتعلق بالمبادئ".

وكان ميسكاد يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، بعد انتهاء الشق الأول من القمة.

وأقر زعماء ورؤساء مؤسسات وحكومات الدول الأعضاء بوجود نظام عالمي جديد، "علينا أن نبقى موحدين، فالتفرقة والانقسام هما التهديد الحقيقي لنا"، وفق كلام ميسكاد، ما وافقه فيه كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وشدد الزعماء على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، "يجب حماية هذه العلاقات"، حسب كلام توسك.

وعلى الرغم من أن الجزء الأول للقمة خُصص لبحث ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون مع ليبيا، وتمخض عنه ما سُمي بإعلان مالطا، إلا أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية احتلت حيزاً واسعاً من النقاش.

هذا وسيكمل زعماء أوروبا اجتماعاتهم اليوم على مستوى الدول 27، أي بدون بريطانيا، لبحث مستقبلهم بعد خروج الأخيرة من التكتل الموحد، كما سيناقشون لقاء روما القادم والمخصص للاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما، التي وضعت اللبنة الأولى للبنيان الأوروبي.