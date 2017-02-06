الفاتيكان: استقالة القاصد الرسولي في طرابلس الغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي الاثنين، استقالة القاصد الرسولي في طرابلس الغرب، المونسنيور جوفانّي إينّوتشينتسيو مارتينيللي من منصبه.

وقال بيان فاتيكاني أن “الأب الأقدس فرنسيس، قبل في الـ5 من شباط/فبراير الجاري، طلب التنحي عن ممارسة الخدمة الراعوية من جانب (ليبيا)، الذي تقدم به المونسنيور جوفانّي مارتينيللي، وتعيين مساعده، المونسنيور جورج بوغيجا خلفا له”.

يذكر أن المونسنيو مارتينيللي (مواليد حي الخضراء، 5 شباط/فبراير 1942) هو اسقف كاثوليكي إيطالي يحمل الجنسية الليبية. وهو من أسرة من عائلات البندقية، انتمى الى الرهبنة الفرنسيسكانية (الإخوة الأصاغر) منذ عام 1967. وعاد إلى ليبيا عام 1971، ليشغل منصب القاصد الرسولي في طرابلس.