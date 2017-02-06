متحدث أوروبي: دعوتنا للرئيس الأمريكي للقاء قمة لا تزال قائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، أن “الدعوة الأوروبية الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة بروكسل ولقاء المسؤولين الأوروبيين لا تزال قائمة”، في إشارة للدعوة المشتركة التي وجهها كل من رئيس المجلس دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، لترامب لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث الى أن الدعوة الأوروبية للسيد ترامب جاءت بعد يوم واحد من توليه مهام منصبه، قائلا إن “هناك اتصالات جارية من أجل تحديد موعد هذا اللقاء”.

ولم يعط شيناس أي تفاصيل حول إمكانية أن تعقد قمة أوروبية – أمريكية، في نهاية شهر أيار/مايو القادم، على اعتبار أن هناك قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية من المفترض أن يحرضها ترامب.

إلى ذلك، تحرص مصادر أوروبية متعددة على التأكيد على وجود حاجة ملحة للحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، “في هذا الوقت المضطرب”، حسب كلامها.

وكان الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، قد وجه العديد من الانتقادات لسياسة الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بقراره منع دخول رعايا 7 دول ذات اغلبية مسلمة إلى أراضي بلاده، ما أطلق “صراعاً” بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة الأمركية.

وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية لم تنف امتعاضها تجاه القرار الأمريكي، إلا أن قادتها يحاولون تجنب اطلاق مزيد من التعليقات، مكتفين بالقول أن لديهم سياسة مغايرة تماماً.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزف ميسكاد، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، قد أكد، خلال قمة أوروبية غير رسمية عقدت في عاصمة بلاده الجمعة الماضي، على عدم وجود شعور أوروبي معاد للولايات المتحدة الأمريكية.