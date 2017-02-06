مصر: مقتل 14 “تكفيري” والقبض على 10 آخرين 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ اعلن المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي عن “مقتل 14 تكفيري والقبض على 10 آخرين”، في اعمال مداهمات نفذها الجيش الثالث الميداني بوسط سيناء خلال الايام الماضية.

وذكر المتحدث في بيان الاثنين، انه تم “ضبط كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات فنية وأجهزة إتصال وملابس عسكرية تستخدمها العناصر التكفيرية”.

وتابع “كما تم خلال نفس المداهمات تدمير ثلاث عربات مفخخة وإبطال مفعول عشر عبوات ناسفة كانت معدة لإستهداف القوات”. ولفت الى ان “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني قامت بمداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بشمال سيناء”، حيث “أسفرت أعمال المداهمات خلال الخمسة أيام الماضية عن ضبط عدد (3) فرد تكفيري وإكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدود”، مع قطاع غزة.

ويقوم الجيش بمعاونة قوات الشرطة المدنية بحملات أمنية موسعة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن كثف متشددون من هجماتهم ضد قوات الأمن منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو2013.