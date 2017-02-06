مصدر روسي: 52 وحدة عسكرية تابعة لإيران تُقاتل في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر سياسية روسية إن لديها “قائمة موثّقة تضم 52 وحدة عسكرية غير نظامية (ميليشيا) تخضع لسيطرة إيران في سورية”، وأشارت إلى أن “هذه الوحدات ليست مُدارة بشكل مركزي، بل إن إداراتها متعددة ومختلفة، لكن بينها وجهات نظر متقاربة فقط”.

وأشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن “هذه الفصائل التابعة لإيران تُقاتل في مختلف مناطق سورية”، وهي “لا تحظى بأي استحسان أو قبول روسي على المستوى الشعبي والإعلامي”، لكن “السياسة الروسية لا تضعها في أولوياتها في هذه الفترة”.

وفي موضوع متصل، قالت المصادر إن “لدى الخارجية والدفاع الروسية إحصاءً تفصيلياً بحجم الخسائر الروسية في سورية”، وهي “توفر هذه الأرقام للجهات الروسية الإعلامية التي تطلبها بشكل رسمي”.

ولطالما قالت المعارضة السورية إن “إيران لها عشرات الميليشيات الطائفية التابعة لها، من بينها ميليشيا (لواء الباقر) و(حركة النجباء) و(حزب الله) اللبناني و(جيش المهدي) و(الفاطميون) و(الزينبيون)”، وغيرها.