عقيلة صالح: سفير ايطاليا يؤكد استعداده لبحث فتح قنصلية إيطالية شرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقب لقائه السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، إن “السفير الايطالي أكد استعداد بلاده لبحث موضوع فتح قنصلية في شرق ليبيا لتقديم الخدمة للمواطنين الليبيين في المنطقة”.

واضاف صالح أن السفير بيروني أبدى “استعداد بلاده لعلاج جرحى الجيش الليبي”، مضيفا أن “إيطاليا تدعم إرادة الشعب الليبي لتعديل الاتفاق السياسي، لكنها لا تريد حدوث فراغ سياسي ولا تريد حربا بين الليبيين”، وأنها “تدعم مجلس النواب وتؤكد على شرعيته”.

ووصل السفير الإيطالي جوزيبي بيروني والوفد المرافق له صباح الاثنين إلى مدينة طبرق – مقر مجلس النواب الليبي – في زيارة هي الأولى، بعد توليه مهامه سفيرا لإيطاليا لدى ليبيا، حيث التقى عقب وصوله، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأجرى الطرفان وفقا لمصادر، محادثات تناولت “الأزمة الليبية والاتفاق السياسي والصعوبات التي تعترض تنفيذه، والحرب التي تخوضها قوات الجيش على الإرهاب في البلاد والعلاقات بين إيطاليا وليبيا”.